Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang dan Selangor FC vs Sabah FC di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang dan Selangor FC vs Sabah FC di Vision+ dapat klik di sini! Sekadar diketahui, RCTI Premium Sports akan bergulir di Jakarta International Stadium (JIS) pada 30 Mei dan 2 Juni 2024.

Sebanyak empat klub ambil bagian di RCTI Premium Sports, yakni Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor FC dan Sabah FC. Sesuai bagan yang telah dihadirkan panitia, Persija Jakarta akan bersua PSIS Semarang dan Selangor FC bersua Sabah FC pada Kamis, 30 Mei 2024.

(Persija Jakarta akan bertemu PSIS Semarang di RCTI Premium Sports)

Tim pemenang akan mentas di babak final pada Minggu, 2 Juni 2024. Sementara tim yang kalah akan turun di perebutan peringkat Ketiga.

Momen ini menjadi ajang pemanasan ideal bagi tim-tim peserta sebelum mengarungi musim baru. Bagi Persija Jakarta, turnamen ini menjadi kesempatan untuk mematangkan strategi dan memberikan jam terbang bagi para pemain muda. Hal serupa juga berlaku bagi PSIS Semarang, yang ingin menguji kekuatan tim mereka.

Sementara itu, Selangor FC dan Sabah FC hadir dengan ambisi untuk menunjukan dominasi mereka di kancah sepakbola Asia Tenggara. Pertemuan antara tim-tim kuat ini diprediksi akan menghasilkan pertandingan yang sengit dan penuh dengan drama. Persija dan PSIS Semarang tentu ingin meraih kemenangan di kandang sendiri.