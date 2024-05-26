Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Israel Sebut Indonesia Negara Terbelakang, FIFA Segera Beri Balasan Setimpal kepada Sepakbola Israel?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |23:51 WIB
Media Israel Sebut Indonesia Negara Terbelakang, FIFA Segera Beri Balasan Setimpal kepada Sepakbola Israel?
Israel berpotensi dicoret FIFA dari keanggotaan mereka. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Israel, Jerusalem Post, pernah menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang. Sekarang, Federasi Sepakbola Israel (IFA) dan juga media-media Israel justru sedang harap-harap cemas karena berpotensi diasingkan dari percaturan sepakbola dunia. Kok bisa?

Sebelum membahas potensi IFA diasingkan dari percaturan sepakbola dunia, kita kulik dulu sindiran yang dilontarkan Jerusalem Post kepada Indonesia. Awal April 2023, Jerusalem Post menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang.

(Jerusalem Post menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang. (Foto: Jerusalem Post)

Pendapat itu dilontarkan karena adanya segelintir pihak di Indonesia yang menolak kehadiran Timnas Israel U-20 di Piala Dunia U-20 2023 yang sedianya dilangsungkan di Tanah Air. Akibat penolakan di atas, FIFA memutuskan mencabut status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 Indonesia kepada Argentina.

“Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel,” tulis Jerusalem Post pada medio April 2023.

“Antipati terhadap Israel begitu membutakan Indonesia sehingga negara tersebut mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Menjadi tuan rumah turnamen ini akan memungkinkan tim junior mereka, yang tidak memenuhi syarat atas kemampuannya sendiri, untuk berpartisipasi (di Piala Dunia U-20 2023),” lanjut Jerusalem Post.

Sekarang setelah setahun berlalu, giliran Israel yang di ambang terkena hukuman FIFA, yakni dicoret dari keanggotaan Federasi Sepakbola Dunia tersebut. Potensi ini muncul setelah Presiden Federasi Sepakbola Palestina (PFA), Jibril Rajoub, mengajukan permohonan kepada presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam kongres tahunan FIFA di Bangkok, Thailand, yang digelar pekan lalu.

