Tak Gentar Segrup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Pelatih Vietnam Optimis Juara

HANOI – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Kim Sang-sik tak gentar meski menempati Grup B bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kim Sang-sik tahu Timnas Indonesia adalah lawan yang kuat, namun ia tetap optimis Vietnam bisa menang, bahkan menjuarai turnamen yang kini disebut ASEAN Championship 2024 tersebut.

Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- tidak hanya tergabung dengan Timnas Indonesia saja di Grup B. Melainkan mereka juga akan bersaing dengan Filipina, Myanmar, dan Laos.

Bisa dibilang, yang akan menjadi lawan terkuat mereka adalah Timnas Indonesia. Apalagi, Vietnam sedang dihantui rekor buruk yang mana selalu menelan kekalahan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Skuad Garuda.

Kim Sang Sik sadar betul bahwa Vietnam tergabung dengan grup yang tidak mudah. Namun begitu, bukan berarti mereka tidak memiliki peluang untuk bisa meraih kemenangan.

“Lawan kami tidak mudah,” kata Kim Sang Sik, dilansir dari The Thao 247, Minggu (26/5/2024).

“Namun tidak ada tim yang sama sekali tidak memiliki peluang untuk kami menangkan,” sambungnya.