Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Gentar Segrup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Pelatih Vietnam Optimis Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |17:43 WIB
Tak Gentar Segrup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Pelatih Vietnam Optimis Juara
Timnas Vietnam optimis bisa tumbangkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HANOI – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Kim Sang-sik tak gentar meski menempati Grup B bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kim Sang-sik tahu Timnas Indonesia adalah lawan yang kuat, namun ia tetap optimis Vietnam bisa menang, bahkan menjuarai turnamen yang kini disebut ASEAN Championship 2024 tersebut.

Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- tidak hanya tergabung dengan Timnas Indonesia saja di Grup B. Melainkan mereka juga akan bersaing dengan Filipina, Myanmar, dan Laos.

Bisa dibilang, yang akan menjadi lawan terkuat mereka adalah Timnas Indonesia. Apalagi, Vietnam sedang dihantui rekor buruk yang mana selalu menelan kekalahan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Skuad Garuda.

Kim Sang Sik sadar betul bahwa Vietnam tergabung dengan grup yang tidak mudah. Namun begitu, bukan berarti mereka tidak memiliki peluang untuk bisa meraih kemenangan.

Kim Sang-sik, pelatih Timnas Vietnam

“Lawan kami tidak mudah,” kata Kim Sang Sik, dilansir dari The Thao 247, Minggu (26/5/2024).

“Namun tidak ada tim yang sama sekali tidak memiliki peluang untuk kami menangkan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651977/kontingen-bulu-tangkis-indonesia-terbang-ke-thailand-siap-tempur-di-sea-games-2025-vzs.webp
Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand: Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pelatih_borneo_fc_fabio_lefundes.jpg
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes Kirim Peringatan Keras untuk Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement