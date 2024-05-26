Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Tanzania: Pemanasan Sebelum Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |07:20 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Tanzania: Pemanasan Sebelum Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Tanzania di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania. Laga ini merupakan pemanasan bagi Skuad Garuda jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Tanzania di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Timnas Tanzania

Pertandingan uji coba itu digelar dalam rangka persiapan melakoni dua laga tersisa Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Digelarnya laga itu tidak terlepas dari permintaan pelatih Shin Tae-yong.

Para pemain sendiri kabarnya akan berkumpul di Jakarta pada Senin 27 Mei 2024. Namun, ada satu pemain yang kemungkinan besar masih absen setidaknya hingga usai laga kontra Tanzania.

Sosok tersebut adalah Jay Idzes. Bek berpostur jangkung itu masih akan melakoni laga Playoff Serie B untuk meraih tiket promosi ke kasta teratas Liga Italia pada 31 Mei dan 2 Juni 2024.

Alhasil, Timnas Indonesia hampir pasti tampil tanpa Idzes di laga melawan Timnas Tanzania. Hal tersebut sedikit mengganggu persiapan jelang pertandingan.

Halaman:
1 2
      
