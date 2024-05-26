Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Masuk Nominasi Gelandang Terbaik Liga Belanda 2023-2024!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |05:48 WIB
Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Masuk Nominasi Gelandang Terbaik Liga Belanda 2023-2024!
Thom Haye masuk dalam nominasi gelandang terbaik Liga Belanda 2023-2024 (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Thom Haye masuk nominasi gelandang terbaik Liga Belanda 2023-2024! Kabar ini tentu melegakan bagi pencinta sepakbola Tanah Air.

Kabar itu diketahui dari laman VoetbalPrimeur.nl. Haye masuk dalam nominasi bersama sejumlah nama seperti Jordy Clasie (AZ Alkmaar), Peer Koopmeiners (Almere City), Dirk Proper (NEC Nijmegen), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Quinten Timber (PSV Eindhoven), dan lain-lain.

Thom Haye

Media tersebut menentukan nominasi untuk setiap posisi. Haye masuk dalam kategori gelandang di calon susunan 11 pemain terbaik Liga Belanda 2023-2024.

Menurut media itu, Haye merupakan salah satu titik terang di musim kelabu bagi Heerenveen. Gelandang Timnas Indonesia tersebut hanya dua kali absen dari total 34 pertandingan di Liga Belanda 2023-2024.

“Sebuah titik terang di musim kelabu bagi Heerenveen. Haye hanya absen dari dua pertandingan di liga, dan menjadi sebuah pilar pendukung bagi pelatuh Kees van Wonderen,” ulas VoetbalPrimeur, dikutip Minggu (26/5/2024).

“Haye sangat penting dalam pertahanan, tetapi juga punya kontribusi besar untuk serangan. Sang gelandang punya teknik tendangan yang menarik perhatian dan juga terlibat dalam delapan gol klubnya musim ini,” imbuh ulasan tersebut.

Halaman:
1 2
      
