HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Resmi Gabung Klub Peserta Liga Europa 2024-2025 OGC Nice?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |20:49 WIB
Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Resmi Gabung Klub Peserta Liga Europa 2024-2025 OGC Nice?
Thom Haye dikabarkan segera gabung OGC Nice. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Thom Haye, resmi gabung klub peserta Liga Europa 2024-2025, OGC Nice? Per 30 Juni 2024, Kontrak Thom Haye Bersama SC Heerenveen resmi berakhir.

Thom Haye pun memutuskan keluar dari SC Heerenveen dengan status bebas transfer. Lantas, ke mana Gelandang 29 tahun itu akan berlabuh?

Thom Haye segera gabung OGC Nice

(Thom Haye segera gabung OGC Nice?)

Eks pemain NAC Breda itu mengonfirmasi akan berkarier di luar Belanda. Sempat dikaitkan dengan Como 1907, namun dibantah Mirwan Suwarso selaku perwakilan klub yang baru promosi ke Serie A 2024-2025 tersebut.

Beredar Kabar, Thom Haye masuk radar klub Liga 1 Prancis, OGC Nice. Akun yang biasa membahas OGC Nice, @NissaEbasta, mengabarkan potensi klub asal Prancis itu mendatangkan pemegang satu caps bersama Timnas Indonesia tersebut.

“Menurut berbagai sumber, OGC Nice tertarik kepada Gelandang SC Heerenveen yang kontraknya berakhir pada musim panas ini, Thom Haye. Pemain ini menutup musim dengan torehan empat gol dan empat assist,” kata akun @NissaEbasta

