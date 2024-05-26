Bali United Ditahan Borneo FC 0-0, Stefano Cugurra Desak Pasukannya Kerja Keras di Leg II

GIANYAR – Bali United FC hanya bisa bermain imbang 0-0 kontra Borneo FC saat laga leg I perebutan tempat ketiga Championship Series Liga 1 2023-2024. Meski begitu, pelatih Stefano Cugurra memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang telah berjuang habis-habisan.

Serdadu Tridatu harus bermain imbang tanpa gol kala menjamu Borneo FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Di laga tersebut, Bali United terpaksa bermain 10 pemain setelah Eber Bessa diganjar kartu merah pada menit ke-59.

Teco memuji daya juang para pemain Bali United. Meski bermain 10 pemain di babak kedua, anak asuhnya tampil cukup solid dalam bertahan.

“Soal pertandingan meski kami di babak kedua hanya punya 10 pemain kami tetap bertahan bagus. Borneo FC banyak melakukan crossing tapi kami punya organisasi bagus jadi bisa menahan bola di area kami,” kata Teco, dilansir dari situs LIB, Minggu (26/5/2024).

“Saat menyerang kita juga mempunyai kesempatan tapi harus melihat waktu untuk melakukan finishing yang bagus untuk cetak gol,” ungkap pria asal Brasil itu.

Hasil yang cukup disayangkan karena mereka tidak bisa mendulang poin penuh di laga kandangnya. Apalagi, sebanyak 7.577 suporter hadir langsung ke stadion untuk mendukung Bali United.