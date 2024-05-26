Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jalani TC Bersama Timnas Indonesia U-20, Riski Afrisal Kirim Dukungan ke Madura United agar Juara Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |06:18 WIB
Jalani TC Bersama Timnas Indonesia U-20, Riski Afrisal Kirim Dukungan ke Madura United agar Juara Liga 1 2023-2024
Riski Afrisal bakal membela Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain muda Madura United, Riski Afrisal, tidak dapat membela timnya karena sedang menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20. Meski begitu, dia tetap kirim dukungan untuk Madura United.

Sebagaimana diketahui, Madura United akan melawan Persib Bandung pada 26 dan 31 Mei 2024. Pertemuan kedua tim itu dalam final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Riski Afrisal

Riski Afrisal sendiri tak bisa turut membela Madura United karena sedang mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Como, Italia. TC itu digelar jelang mentas di Toulon Cup 2024.

"Optimis. Insya Allah juara," kata Riski Afrisal di Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651907/taufik-hidayat-apresiasi-mair-2025-pengamat-efek-ekonomi-industri-olahraga-bisa-tembus-rp15-miliar-vib.webp
Taufik Hidayat Apresiasi MAIR 2025, Pengamat: Efek Ekonomi Industri Olahraga Bisa Tembus Rp15 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie.jpg
Jonatan Christie Akui Tak Bawa Modal Terbaik jelang BWF World Tour Finals 2025, tapi…
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement