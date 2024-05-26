Jalani TC Bersama Timnas Indonesia U-20, Riski Afrisal Kirim Dukungan ke Madura United agar Juara Liga 1 2023-2024

JAKARTA – Pemain muda Madura United, Riski Afrisal, tidak dapat membela timnya karena sedang menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20. Meski begitu, dia tetap kirim dukungan untuk Madura United.

Sebagaimana diketahui, Madura United akan melawan Persib Bandung pada 26 dan 31 Mei 2024. Pertemuan kedua tim itu dalam final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Riski Afrisal sendiri tak bisa turut membela Madura United karena sedang mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Como, Italia. TC itu digelar jelang mentas di Toulon Cup 2024.

"Optimis. Insya Allah juara," kata Riski Afrisal di Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.