Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Tegas Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U-20 Diungkap Indra Sjafri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |06:02 WIB
Pesan Tegas Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U-20 Diungkap Indra Sjafri
Erick Thohir beri pesan kepada pemain Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

PESAN tegas Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U-20 diungkap Indra Sjafri. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menyatakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memintanya menyiapkan tim dengan semaksimal mungkin karena akan dihadapkan agenda padat pada tahun ini.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20- akan ambil bagian dalam Toulon Cup 2024, Piala AFF U-19 2024, dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025. Saat ini, tim itu pun sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Como, Italia.

Timnas Indonesia U-20

Indra Sjafri mengatakan Erick Thohir memintanya memberikan sentuhan terbaik untuk Arkhan Kaka dan kolega. Dengan begitu, timnya dapat berbicara banyak dalam ajang-ajang akan diikuti.

"Pesanya dari awal tegas, siapkan tim sebaik mungkin," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652039/jangan-ragu-timnas-indonesia-u22-punya-peluang-besar-pertahankan-emas-di-sea-games-2025-rcn.webp
Jangan Ragu! Timnas Indonesia U-22 Punya Peluang Besar Pertahankan Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_arsenal_mikel_arteta_foto_arsenal.jpg
Arteta Berpotensi Hengkang Usai Bawa Arsenal Juara, Barcelona Jadi Tujuan Utama?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement