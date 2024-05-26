Pesan Tegas Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U-20 Diungkap Indra Sjafri

PESAN tegas Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U-20 diungkap Indra Sjafri. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menyatakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memintanya menyiapkan tim dengan semaksimal mungkin karena akan dihadapkan agenda padat pada tahun ini.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20- akan ambil bagian dalam Toulon Cup 2024, Piala AFF U-19 2024, dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025. Saat ini, tim itu pun sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Como, Italia.

Indra Sjafri mengatakan Erick Thohir memintanya memberikan sentuhan terbaik untuk Arkhan Kaka dan kolega. Dengan begitu, timnya dapat berbicara banyak dalam ajang-ajang akan diikuti.

"Pesanya dari awal tegas, siapkan tim sebaik mungkin," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.