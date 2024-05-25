Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Solid Jaga Gawang FC Dallas, Berapa Gaji Maarten Paes?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:31 WIB
Tampil Solid Jaga Gawang FC Dallas, Berapa Gaji Maarten Paes?
Maarten Paes tampil apik bersama FC Dallas dalam beberapa pertandingan terakhir (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

TEXAS – Maarten Paes belakangan ini tampil solid menjaga gawang FC Dallas. Sehubungan dengan penampilan solid itu, artikel ini akan mengungkap besaran gaji yang didapat Maarten Paes.

Maarten Paes bergabung dengan FC Dallas dari FC Utrecht pada Juli 2022. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu hingga kini sudah membuat 83 penampilan bersama Red Stripes -julukan FC Dallas- di semua kompetisi.

Dalam 83 penampilannya, Maarten berhasil membukukan 21 pertandingan tanpa kebobolan atau cleansheets dan 92 kali kebobolan. Belakangan ini, performa Maarten di bawah mistar gawang Red Stripes kerap dipuji.

Salah satunya adalah dalam laga melawan Tampa Bay Rowdies di babak 16 besar US Open Cup 2024, Kamis (23/5/2024) lalu. Kala itu, Maarten didapuk sebagai pemain terbaik setelah mencatatkan delapan penyelamatan penting dalam laga tersebut.

Sayangnya, Maarten harus kebobolan lewat tendangan penalti Joshua Perez (85’ (P)). Meski begitu, FC Dallas pada akhirnya berhasil mengalahkan Tampa Bay Rowdies 2-1 dan lolos ke babak perempatfinal.

Di balik penampilan apiknya bersama Red Stripes, Maarten mempunyai gaji paling besar ketimbang dua penjaga gawang lainnya, Antonio Carrera dan Jimmy Maurer. Mengutip laman resmi Asosiasi Pemain Liga Amerika Serikat (MLS), Maarten mempunyai gaji sebesar 325 ribu dollar (Rp5,2 miliar) per tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651701/jonatan-christie-gabung-skuad-sabarreza-dan-christian-adinata-usai-tinggalkan-pelatnas-pbsi-xal.webp
Jonatan Christie Gabung Skuad Sabar/Reza dan Christian Adinata Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
SEA Games 2025: Indonesia Turunkan Skuad Muda Tunggal Putra, Tantang Rival yang Full Team
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement