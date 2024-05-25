Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Jay Idzes Akui Siap Dipasang sebagai Kiper atau Striker demi Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:20 WIB
Kisah Haru Jay Idzes Akui Siap Dipasang sebagai Kiper atau Striker demi Timnas Indonesia
Jay Idzes siap diturunkan sebagai striker bahkan kiper di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
KISAH haru Jay Idzes akui siap dipasang sebagai kiper atau striker demi Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Hal itu menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia.

Nama Idzes mulai mencuat sejak dikabarkan akan dinaturalisasi menjadi WNI pada 2023. Hal itu kemudian terwujud pada akhir tahun dengan pengambilan sumpah WNI di Jakarta.

Jay Idzes

Sayangnya, Idzes tak sempat membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Debutnya baru terjadi pada dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Timnas Vietnam pada Maret 2024.

Kendati baru dua kali mengenakan kostum Merah Putih, Idzes sudah menunjukkan rasa cintanya. Ia siap dipasang di posisi apa pun oleh pelatih Shin Tae-yong selama mendapat kesempatan bermain.

"Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu tim dengan cara apa pun yang memungkinkan. Jika saya harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah,” papar Idzes, melansir dari laman resmi FIFA, Sabtu (25/5/2024).

"Anda tahu, saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, kami akan berusaha menyelesaikannya,” tukas pemain berusia 23 tahun tersebut.

1 2
      
