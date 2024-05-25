Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Striker Ganas yang Dibawa Timnas Irak demi Tumbangkan Lini Pertahanan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:43 WIB
3 Striker Ganas yang Dibawa Timnas Irak demi Tumbangkan Lini Pertahanan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

SEDERET striker ganas akan dibawa oleh Timnas Irak di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dilakukan salah satunya demi bisa tumbangkan lini pertahanan Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya menyisakan 2 laga di masing-masing grup. Di grup F, Timnas Indonesia menyisakan pertandingan menghadapi Irak dan Filipina. Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri melaju ke putaran ketiga.

Meski begitu, langkah Timnas Indonesia dipastikan tidak akan mudah. Sebab, dua lawan Indonesia di Grup F telah mempersiapkan skuad dengan sebaik mungkin. Termasuk halnya Irak.

Ya, Timnas Irak dipastikan akan tetap mengincar kemenangan atas Timnas Indonesia. Skuad Singa Mesopotamia tidak ingin catatan kemenangan mereka terputus meski telah dipastikan lolos ke putaran berikutnya.

Demi mewujudkan kemenangan mutlak di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Timnas Irak, Jesus Casas memanggil sejumlah striker ganas yang ditugaskan untuk menjebol lini pertahanan yang dikawal Jay Idzes dan kawan-kawan.

Berikut adalah 3 striker ganas yang dibawa oleh Timnas Irak untuk tumbangkan lini pertahanan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mohanad Ali


Mohanad Ali menjadi striker gaek pertama yang dibawa oleh Timnas Irak. Penyerang berusia 23 tahun adalah sosok berbahaya yang dapat mengancam lini pertahanan skuad garuda.

Tercatat, Mohanad Ali telah mencatatkan 43 caps bersama Singa Mesopotamia dengan torehan 19 gol. Salah satu gol tersebut ia cetak ke gawang Timnas Indonesia saat bertemu di fase grup Piala Asia 2023 bilan Januari lalu.

