Tebar Ancaman ke Timnas Indonesia, Legenda Irak: Timnas Irak Tidak Takut Hadapi 2 Laga Sisa di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

BAGHDAD – Legenda Timnas Irak, Saad Qais, menegaskan Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- tak gentar menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saad juga pro terhadap pemilihan pemain yang akan dibawa oleh pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, untuk laga tersebut.

Ya, Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 6 Juni 2024.

Setelah itu, Singa Mesopotamia akan bersua dengan Vietnam di Basra International Stadium, Basra, Irak, pada 12 Juni 2024. Dua pertandingan itu sejatinya tidak terlalu krusial untuk Irak, mengingat mereka sudah memastikan tiket ke putaran ketiga.

Namun demikian, kemenangan tentu akan memantapkan langkah Singa Mesopotamia menuju putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saad optimistis, Timnas Irak tidak gentar dengan Indonesia dan Vietnam.

“Pertandingan Timnas Irak melawan Indonesia dan Vietnam sudah dekat dan tidak ada rasa takut bagi timnas dari dua pertandingan ini, karena Irak bagaimanapun juga telah melewati babak ini dan meraih hal terpenting dengan lolos ke babak penentuan,” kata Saad, dikutip dari Win Win, Jumat (24/5/2024).

“Babak kualifikasi Asia, yang akan menjadi yang paling penting dan tersulit,” sambung mantan winger Timnas Irak itu.