HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Bali United vs Borneo FC di Championship Series Liga 1 2023-2024: Skor Kacamata Hiasi 45 Menit Awal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |19:55 WIB
Hasil Babak Pertama Bali United vs Borneo FC di Championship Series Liga 1 2023-2024: Skor Kacamata Hiasi 45 Menit Awal
Laga Bali United vs Borneo FC masih 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

GIANYAR – Hasil babak pertama Bali United vs Borneo FC di Championship Series Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (25/5/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Pertandingan tersebut berjalan sengit selama 45 menit. Alhasil, kedua kesebelasan kesulitan untuk mencetak gol pembuka.

Bali United vs Borneo FC di Championship Series Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dalam tempo cepat sejak menit-menit awal. Kedua tim pun memperoleh beberapa peluang sampai menit ke-10, tetapi selalu gagal mengeksekusinya dengan baik ketika sudah berada di dekat kotak penalti.

Pada menit 11, Bali United mendapat peluang matang dari tendangan I Kadek Agung Widnyana yang menyambar umpan tarik Ilija Spasojevic, tetapi bola mengarah tepat ke pelukan Angga Saputro. Empat menit berselang, gantian Eber Bessa yang mengancam lewat tendangan bebasnya yang masih menyamping tipis di sisi kanan gawang.

Di sisi lain, peluang pertama baru didapat Borneo FC pada menit 24. Sebuah umpan silang keras dari Terens Puhiri tak dapat diantisipasi dengan baik oleh Jajang Mulyana sehingga nyaris berbuah gol bunuh diri, beruntung bola masih mengarah tipis di sisi gawang.

Sepuluh menit kemudian, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- nyaris membuka papan skor via tandukan Elias Dolah yang menyambut tendangan bebas Eber Bessa. Sayangnya, bola malah menyamping ke sisi gawang padahal Angga Saputro sudah keluar dari sarangnya dan gagal meninju bola.

Halaman:
1 2 3
      
