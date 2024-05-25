Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Calon Pengganti Erik Ten Hag di Manchester United, Nomor 1 Mauricio Pochettino

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |11:29 WIB
5 Calon Pengganti Erik Ten Hag di Manchester United, Nomor 1 Mauricio Pochettino
Berikut lima pelatih pengganti Erik ten Hag di Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA calon pengganti Erik ten Hag di Manchester United akan dibahas Okezone. Seperti diketahui, masa depan Ten Hag bersama Setan Merah kemungkinan berakhir dalam waktu dekat.

Beberapa sumber bahkan menyebut manajemen tim akan melakukan pemecatan usai Final Piala FA 2023-2024. Berikut adalah lima calon pengganti Erik ten Hag di Manchester United

5. Graham Potter


Graham Potter jadi salah satu pelatih yang mencuri perhatian saat menangani Brighton beberapa musim lalu. Sayang, kariernya berbanding terbalik saat melatih Chelsea hingga dipecat pada 2023.

Kini Graham Potter masuk dalam daftar pelatih baru Manchester United musim depan. Sang pelatih dikabarkan menolak tawaran yang datang dari Ajax Amsterdam demi menunggu kabar dari manajemen Setan Merah.

4. Thomas Frank


Berikutnya ada nama Thomas Frank yang dikabarkan bakal menjadi pelatih baru Manchester United. Thomas Frank dinilai punya kualitas mumpuni untuk menangani Bruno Fernandes dan rekan-rekan.

Frank diakui kinerjanya menjaga Brentford bertahan di Premier League sejak promosi pada 2021 silam. Tak heran jika tim sekelas Manchester United pun tertarik untuk menggunakan jasanya musim depan.

Halaman:
1 2
      
