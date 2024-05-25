Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Arne Slot, Pengganti Jurgen Klopp di Liverpool Ini Ternyata sempat Melatih Stefano Lilipaly di Liga Belanda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:57 WIB
Kisah Arne Slot, Pengganti Jurgen Klopp di Liverpool Ini Ternyata sempat Melatih Stefano Lilipaly di Liga Belanda
Arne Slot ditunjuk gantikan Jurgen Klopp di kursi kepelatihan Liverpool musim depan (Foto: Reuters)
KISAH Arne Slot sang pengganti Jurgen Klopp di Liverpool menarik untuk diulas. Sebab, ia ternyata pernah melatih pemain Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly.

Seperti diketahui, Liverpool secara resmi menunjuk pelatih muda berusia 4 tahun, Arne Slot sebagai juru taktik klub musim depan. Pelatih berkebangsaan Belanda itu diumumkan oleh tim bertepatan setelah perpisahan Jurgen Klopp. Didapuk sebagai suksesor kejayaan yang dibawa oleh Klopp, Arne Slot akan menangani tim terhitung 1 Juni 2024 nanti.

“Kami dapat mengumumkan Arne Slot telah menyetujui kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru klub, secara resmi mengambil posisi tersebut pada tanggal 1 Juni 2024, dengan tunduk pada izin kerja” tulis Liverpool saat memperkenalkan Slot di sosial media.

Penunjukan Arne lot sebagai pelatih baru Liverpool menggantikan Jurgen Klopp ini cukup menarik. Sebab, rupanya pelatih berkepala plontos ini pernah melatih salah satu pemain Timnas Indonesia, yakni Stefano Lilipaly.

Hal itu terjadi pada 2017 lalu. Di masa itu, Arne Slot yang masih menjadi seorang asisten pelatih di SC Cambuur. Kemudian, ia kemudian ditunjuk untuk menjadi pelatih interim bersama dengan Sipke Hulshoff sejak 15 Oktober 2016.

Di bursa transfer paruh musim, SC Cambuur kemudian mendatangkan Stefano Lilipaly dari SC Telstar. Ia direkrut untuk memperkuat kedalaman skuad demi bisa promosi ke kasta yang lebih tinggi.

