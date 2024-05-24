Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan Erick Thohir Bertemu Malam Ini, Apa yang Dibahas?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |20:45 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan Erick Thohir Bertemu Malam Ini, Apa yang Dibahas?
Shin Tae-yong dan Erick Thohir mengadakan pertemuan dan melakukan sharing soal mendidik anak. (Foto: Instagram/@erickthohir)




PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat, (24/5/2024) malam WIB. Apakah pertemuan ini menjadi momen penandatanganan Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia?

Ternyata, pertemuan malam ini tidak membahas sepakbola sama sekali. Erick Thohir dan Shin Tae-yong melakukan sesi sharing bagaimana cara mendidik anak-anak mereka.

Shin Tae-yong dan Erick Thohir sharing soal mendidik anak. (Foto: Instagram/@erickthohir)

(Shin Tae-yong dan Erick Thohir sharing soal mendidik anak. (Foto: Instagram/@erickthohir)

Dalam pertemuan ini, Shin Tae-yong hadir bersama sang istri, Cha Young-joo. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak, yakni Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk.

Sementara itu, Erick Thohir didampingi sang istri. Erick Thohir dan sang istri berhasil mendidik keempat anak mereka.

“Malam ini saya dan Coach Shin Tae-yong makan malam bersama istri kami. Kali ini kami tidak bicara sepakbola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

“Coach STY punya dua anak putra, sedangkan saya punya dua putra dan dua putri. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami,” lanjut mantan presiden Inter Milan ini.

