PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat, (24/5/2024) malam WIB. Apakah pertemuan ini menjadi momen penandatanganan Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia?
Ternyata, pertemuan malam ini tidak membahas sepakbola sama sekali. Erick Thohir dan Shin Tae-yong melakukan sesi sharing bagaimana cara mendidik anak-anak mereka.
(Shin Tae-yong dan Erick Thohir sharing soal mendidik anak. (Foto: Instagram/@erickthohir)
Dalam pertemuan ini, Shin Tae-yong hadir bersama sang istri, Cha Young-joo. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak, yakni Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk.
Sementara itu, Erick Thohir didampingi sang istri. Erick Thohir dan sang istri berhasil mendidik keempat anak mereka.
“Malam ini saya dan Coach Shin Tae-yong makan malam bersama istri kami. Kali ini kami tidak bicara sepakbola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.
“Coach STY punya dua anak putra, sedangkan saya punya dua putra dan dua putri. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami,” lanjut mantan presiden Inter Milan ini.