Pemain Abroad Sulit Dipanggil untuk Piala AFF 2024, Shin Tae-yong Disarankan Beri Kesempatan Pemain Liga 1

TIMNAS Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, berharap pelatih Shin Tae-yong menggunakan komposisi pemain muda dan bertalenta di Liga 1 untuk berlaga di ajang tersebut.

Pria yang akrab disapa Bung Kus itu sangat berharap Shin Tae-yong memberikan ruang kepada pemain muda guna regenerasi Timnas Indonesia level senior. Apalagi menurutnya, pemain yang mentas di luar negeri seperti Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Rafael Struick, hingga Jordi Amat dirasa sulit untuk merapat karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA.

“Secara pribadi, saya berharap di Piala AFF ini timnas lebih banyak memberi ruang buat pemain muda. Pemain yang disiapkan untuk menjadi calon pemain andalan timnas senior di masa depan,” kata Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (24/5/2024).

“Mungkin agak sulit mendapatkan semua pemain terbaik di Piala AFF. Soalnya ini bukan bagian dari kalender FIFA. Inilah kesempatan terbaik melihat talenta-talenta hasil kompetisi domestik mewarnai timnas senior,” lanjutnya.

Bung Kus berpendapat, para pemain yang nantinya diberi kesempatan tersebut pastinya akan memberikan penampilan terbaiknya. Di sisi lain juga, adanya gelaran Piala AFF menjadi keuntungan tersendiri untuk Shin Tae-yong dalam meracik kedalaman skuad Timnas Indonesia.

“Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan performa terbaik dan membawa timnas Indonesia berprestasi,” tuturnya.