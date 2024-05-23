9 Pemain Naturalisasi yang Berpotensi Absen Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong

ADA 9 pemain naturalisasi yang berpotensi absen bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tentunya hal itu bukanlah kabar yang menyenangkan karena tak dapat dipungkiri, skuad Garuda kuat karena diisi oleh para pemain naturalisasi.

Piala AFF 2024 menjadi salah satu turnamen yang paling dinanti oleh para pencinta sepakbola Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Para supoter Garuda jelas ingin melihat Timnas Indonesia mengangkat trofi karena dalam sejarahnya mereka memang belum pernah juara di turnamen tersebut.

Masalahnya, Piala AFF 2024 yang digelar pada 23 November-21 Desember 2024 tak masuk kalender FIFA. Sehingga pihak klub bisa menolak pemain untuk membela timnas.

Kebanyakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia saat ini berkarier di luar negeri, terutama di Eropa. Saat Piala AFF 2024 berlangsung, kompetisi tentu masih berjalan dan hal tersebut membuat para pemain naturalisasi berpotensi tak bisa memperkuat Garuda. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 9 Pemain Naturalisasi yang Berpotensi Absen Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024:

9. Ragnar Oratmangoen





Ragnar akan kembali ke FC Groningen pada musim depan. Ia yang nantinya akan bermain di divisi kedua Liga Belanda itu jelas akan menjadi pemain penting untuk FC Groningen sehingga sulit dilepas ke Piala AFF 2024.

8. Rafael Struick





Struick masih kesulitan menembus skuad utama ADO Den Haag. Namun, penampilan Struick perlahan mulai meningkatan dan berpotensi mampu bersaing di klub yang bermain di divisi kedua Liga Belanda tersebut.