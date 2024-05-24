Emil Audero Resmi Tak Masuk Skuad Timnas Italia di Euro 2024, Waktunya Gabung Timnas Indonesia?

Tidak ada nama Emil Audero di skuad Timnas Italia untuk Euro 2024 (Foto: Twitter/Inter)

EMIL Audero resmi tak masuk skuad Timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke Timnas Indonesia?

Dilansir dari laman Football Italia, Jumat (24/5/2024), Timnas Italia sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024 nanti. Luciano Spalletti resmi menunjuk 30 pemain untuk berada dalam skuadnya di ajang tersebut.

Tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Gli Azzurri. Tiga penjaga gawang yang dipanggil adalah Gianluigi Donarumma (PSG), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), Marco Carnesecchi (Atalanta) dan Alex Meret (Napoli).

Tak juga mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Italia membuat Emil Audero disebut lebiih baik untuk naturalisasi ke Timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi Skuad Garuda yang tengah babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024.

Sejauh ini, PSSI sendiri mengatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulingga selaku anggota Exco PSSI juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Audero.