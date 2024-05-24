Ini Penyebab Turnamen Piala AFF 2024 Tidak Termasuk dalam Kalender FIFA

PENYEBAB turnamen Piala AFF 2024 tidak termasuk dalam kalender FIFA menjadi pertanyaan netizen. Sebab, tidak masuknya turnamen ini ke kalender FIFA akan membuat skuad garuda berkemungkinan tidak akan tampil dengan skuad penuh.

Seperti diketahui, drawing Piala AFF 2024 atau yang kini bernama ASEAN Championship 2024 usai digelar Selasa (21/05/2024) lalu. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos.

Jika menggunakan skuad penuh yang dimiliki saat ini, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tentu tidak akan kesulitan untuk mengalahkan lawan-lawannya di babak fase grup tersebut.

Jangankan di fase grup. Menjadi juaranya saja Timnas Indonesia mampu. Sayangnya, para pemain naturalisasi yang berkiprah bersama klub-klub Eropa agaknya tidak akan ikut serta.

BACA JUGA: Alasan Manajer Timnas Filipina Sebut Timnya Beruntung Satu Grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Hal ini karena besar kemungkinan pemain-pemain tersebut tidak mendapat izin dari klubnya. Tidak diizinkannya para pemain tersebut bisa saja terjadi karena ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 tidak masuk ke dalam kalender FIFA.

Perlu diketahui, dalam peraturan FIFA disebutkan jika setiap klub wajib melepas pemainnya apabila mendapat panggilan tim nasional. Namun hal itu hanya berlaku untuk pertandingan-pertandingan yang termasuk ke dalam kalender FIFA.