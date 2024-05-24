Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Bali United vs Borneo FC di Perebutan Tempat Ketiga Championship Series Liga 1 2023-2024, Teco Janji Turunkan Kekuatan Terbaik

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |22:05 WIB
Jelang Bali United vs Borneo FC di Perebutan Tempat Ketiga Championship Series Liga 1 2023-2024, Teco Janji Turunkan Kekuatan Terbaik
Para pemain Bali United kala berlaga. (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, janjikan hal ini jelang timnya berduel melawan Borneo FC dalam perebutan tempat ketiga Championship Series Liga 1 2023-2024. Dia berjanji akan menurunkan kekuatan terbaik timnya dalam laga tersebut.

Ya, Bali United akan menjamu Borneo FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 25 Mei 2024 pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu -julukan Bali United- untuk mencuri keunggulan di leg pertama.

Bali United

Tentunya, Bali United akan sedikit diunggulkan karena tampil di depan pendukungnya sendiri. Meski begitu, Pesut Etam -julukan Borneo FC- tentu saja merupakan tim yang kuat mengingat mereka juara regular series Liga 1 2023-2024.

Sebab itu, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- siap menurunkan skuad terbaik untuk pertandingan tersebut. Pelatih asal Brasil itu berharap, Serdadu Tridatu bisa memanfaatkan keuntungan tampil di kandang.

Halaman:
1 2
      
