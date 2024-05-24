Resmi, PS Barito Putera Perpanjang Kontrak Coach RD dan 4 Pemain

JAKARTA - PS Barito Putera bergerak cepat mempersiapkan tim untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Hal itu dilakukan setelah resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Rahmad Darmawan, dan empat pemain Laskar Antasari yakni Nazar Nurzaidin, Yuswanto Aditya, Muhammad Firli, dan Abdul Aziz.

Coach RD dan keempat pemain resmi melanjutkan kerja sama untuk musim depan, ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama CEO PS Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman di Jakarta, Kamis 23 Mei 2024 malam.

Hasnur mengatakan jika Coach RD dan keempat pemain masih akan menjadi bagian Laskar Antasari, setelah membawa tim kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan finish posisi ke-10 di musim reguler Liga 1 2023/2024.

"Pertama, Coach RD kita berikan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Serta pemain yang memang sudah lama bersama kita seperti Yuswanto (3 tahun), Firli (3 tahun), Nazar (1 tahun), juga pemain muda yang baru bergabung bersama kita ada Aziz (2 tahun) kita berikan perpanjangan kontrak," kata Hasnuryadi.

"Harapan kita tentunya ini akan semakin menambah kekuatan dan kekompakan kita musim depan, dan juga membawa keberkahan bagi kita semua, serta bisa mewujudkan cita-cita kita bersama yakni mengharumkan nama Banua Kalimantan Selatan melalui prestasi Barito Putera di Liga 1. Aamiin Allahuma Aamiin," lanjut Hasnuryadi.

Sementara itu, Coach RD pun menyambut baik kepercayaan yang kembali diberikan manajemen PS Barito Putera untuk kembali memimpin tim di Liga 1 musim depan.