Bawa Persib Bandung ke Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Kevin Ray Mendoza: Pencapaian Besar

KEVIN Ray Mendoza akui pencapaian besar bisa bergabung dengan Persib Bandung. Sebab baru setengah musim, timnya ini berhasil masuk ke babak final Championship Series Liga 1 2023/2024.

Pemain yang beroperasi sebagai kiper ini didatangkan Persib pada awal putaran kedua. Dia masuk menggantikan slot asing ASEAN yang sebelumnya diisi Daisuke Sato.

Kiper berdarah Denmark ini tentu saja mengungkapkan rasa senangnya dengan pencapaian Persib sejauh ini. Namun dia belum merasakan kepuasan lantaran gelar juara belum bisa didapatkan.

Persib harus bisa mengalahkan Madura United lebih dulu dalam dua pertandingan yang akan digelar di partai final. Pertandingan pertama digelar di Stadion si Jalak Harupat, Minggu (26/5/2024) dan laga kedua dihelat di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (31/5/2024).

“Kami harus melanjutkan perjalanan. Tapi tentu saja saya berada di Asia Tenggara selama tiga setengah tahun, jadi ini adalah final keempat saya. Saya sangat senang untuk berada di final,” ungkap Kevin Ray Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (23/5/2024).

Secara kesiapan, Kevin Ray Mendoza mengaku sudah dalam keadaan siap tempur. Bahkan dia percaya diri timnya bisa mengalahkan Madura United tanpa harus melalui drama adu penalti.