Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bawa Persib Bandung ke Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Kevin Ray Mendoza: Pencapaian Besar

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |04:01 WIB
Bawa Persib Bandung ke Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Kevin Ray Mendoza: Pencapaian Besar
Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza (Foto: Instagram Persib Bandung)
A
A
A

KEVIN Ray Mendoza akui pencapaian besar bisa bergabung dengan Persib Bandung. Sebab baru setengah musim, timnya ini berhasil masuk ke babak final Championship Series Liga 1 2023/2024.

Pemain yang beroperasi sebagai kiper ini didatangkan Persib pada awal putaran kedua. Dia masuk menggantikan slot asing ASEAN yang sebelumnya diisi Daisuke Sato.

Kiper berdarah Denmark ini tentu saja mengungkapkan rasa senangnya dengan pencapaian Persib sejauh ini. Namun dia belum merasakan kepuasan lantaran gelar juara belum bisa didapatkan.

Persib harus bisa mengalahkan Madura United lebih dulu dalam dua pertandingan yang akan digelar di partai final. Pertandingan pertama digelar di Stadion si Jalak Harupat, Minggu (26/5/2024) dan laga kedua dihelat di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (31/5/2024).

“Kami harus melanjutkan perjalanan. Tapi tentu saja saya berada di Asia Tenggara selama tiga setengah tahun, jadi ini adalah final keempat saya. Saya sangat senang untuk berada di final,” ungkap Kevin Ray Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (23/5/2024).

Secara kesiapan, Kevin Ray Mendoza mengaku sudah dalam keadaan siap tempur. Bahkan dia percaya diri timnya bisa mengalahkan Madura United tanpa harus melalui drama adu penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187415//bojan_hodak_tak_membutuhkan_jasa_wiliam_marcilio_lagi_di_persib_bandung_wiliamm96-wgUb_large.jpg
BREAKING NEWS: Hubungan Bojan Hodak dan Wiliam Marcilio di Persib Bandung Resmi Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187366//pt_pbb_mengimbau_agar_suporter_borneo_fc_yang_bernama_pusamania_tidak_datang_ke_bandung-3wHf_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Borneo FC: PT PBB Imbau Pusamania Jangan Datang ke Kota Kembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187313//thom_haye_bisa_bantu_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_persibcoid-9Bpl_large.jpg
7 Pemain Persib Bandung yang Bisa Bantu Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026, Nomor 1 Thom Haye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/49/3187268//joey_pelupessy_disebut_segera_gabung_persib_bandung_joeypelupessy-PMb8_large.jpg
Info A1, Joey Pelupessy Disebut Gabung Persib Bandung untuk Amankan ACL 2 dan Bantu Timnas Indonesia di Piala AFF 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650983/timnas-garuda-muda-siap-terbang-tinggi-di-sea-games-2025-eksklusif-hanya-di-rcti-jml.webp
Timnas Garuda Muda Siap Terbang Tinggi di SEA Games 2025! Eksklusif Hanya di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_atleti.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026, Saksikan di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement