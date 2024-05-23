Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Tanggapan Marc Klok soal Banyak Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |15:33 WIB
Ini Tanggapan Marc Klok soal Banyak Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Program naturalisasi yang dilakukan PSSI membuat banyak wajah baru menghiasi skuad Timnas Indonesia. Marc Klok yang merupakan salah satu pemain naturalisasi senior pun menyambut positif hadirnya wajah baru tersebut, karena ia merasa hal itu bisa membuat para pemain bersaing sehingga Timnas Indonesia menjadi kuat.

Bagi Klok, kehadiran wajah-wajah baru memang memberikan warna untuk Timnas Indonesia. Hal itu pun menandakan skuad Garuda tidak kehabisan pemain-pemain potensial.

"Sehat bagi tim untuk memiliki wajah baru dan perspektif segar," kata Marc Klok dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/5/2024).

Pemain berposisi gelandang itu saat ini tidak mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia untuk dua laga terakhir putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Marc Klok

Dalam ajang itu, Timnas Indonesia akan melawan Irak (6/6/2024) dan Filipina (11/6/2024), yang mana kedua laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187299/berikut_dua_calon_pelatih_top_yang_resmi_gagal_menangani_timnas_indonesia-JMsr_large.jpg
2 Calon Pelatih Top yang Resmi Gagal Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Timur Kapadze!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187260/timnas_indonesia-0Ujz_large.jpg
Hasil Wawancara di Eropa: 2 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia Bakal Dibahas di Rapat Exco PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650827/indosino-siboro-charity-golf-tournament-2025-ratusan-pegolf-galang-dana-untuk-kesejahteraan-masyarakat-rcy.webp
IndoSino Siboro Charity Golf Tournament 2025: Ratusan Pegolf Galang Dana untuk Kesejahteraan Masyarakat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/ronald_araujo.jpg
Bintang Barcelona Dapat Cuti Dadakan untuk Pulihkan Mental, Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement