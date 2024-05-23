Ini Tanggapan Marc Klok soal Banyak Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia

BANDUNG - Program naturalisasi yang dilakukan PSSI membuat banyak wajah baru menghiasi skuad Timnas Indonesia. Marc Klok yang merupakan salah satu pemain naturalisasi senior pun menyambut positif hadirnya wajah baru tersebut, karena ia merasa hal itu bisa membuat para pemain bersaing sehingga Timnas Indonesia menjadi kuat.

Bagi Klok, kehadiran wajah-wajah baru memang memberikan warna untuk Timnas Indonesia. Hal itu pun menandakan skuad Garuda tidak kehabisan pemain-pemain potensial.

BACA JUGA: Marc Klok Kaget Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

"Sehat bagi tim untuk memiliki wajah baru dan perspektif segar," kata Marc Klok dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/5/2024).

Pemain berposisi gelandang itu saat ini tidak mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia untuk dua laga terakhir putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam ajang itu, Timnas Indonesia akan melawan Irak (6/6/2024) dan Filipina (11/6/2024), yang mana kedua laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).