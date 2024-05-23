Marc Klok Kaget Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Marc Klok mengaku kaget karena dirinya tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, sang pemain mengatakan hal tersebut bukan menjadi masalah besar.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia akan memainkan dua laga dalam fase Grup F ajang tersebut. Timnas Indonesia melawan Irak (6/6/2024) dan Filipina (11/6/2024) yang kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (23/5/2025).

Marc Klok mengatakan pastinya cukup terkejut tidak akan tampil membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Padahal, dia nilai performanya saat ini cukup baik bersama Maung Bandung -julukan Persib.

"Jujur saja, kaget saya harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa, apalagi setelah tampil apik bersama Persib," kata Marc Klok dalam keterangannya belum lama ini.

Mantan pemain PSM itu mengatakan akan menerima dengan bijak keputusan tim pelatih Timnas Indonesia tidak memanggilnya. Dia pun akan terus berlatih agar performa terus meningkat ke depan dan dapat kembali membela Timnas Indonesia.

"Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas," katanya.