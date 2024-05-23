Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok Kaget Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |12:23 WIB
Marc Klok Kaget Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026
Penggawa Timnas Indonesia, Marc Klok (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Marc Klok mengaku kaget karena dirinya tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, sang pemain mengatakan hal tersebut bukan menjadi masalah besar.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia akan memainkan dua laga dalam fase Grup F ajang tersebut. Timnas Indonesia melawan Irak (6/6/2024) dan Filipina (11/6/2024) yang kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (23/5/2025).

Marc Klok mengatakan pastinya cukup terkejut tidak akan tampil membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Padahal, dia nilai performanya saat ini cukup baik bersama Maung Bandung -julukan Persib.

"Jujur saja, kaget saya harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa, apalagi setelah tampil apik bersama Persib," kata Marc Klok dalam keterangannya belum lama ini.

Mantan pemain PSM itu mengatakan akan menerima dengan bijak keputusan tim pelatih Timnas Indonesia tidak memanggilnya. Dia pun akan terus berlatih agar performa terus meningkat ke depan dan dapat kembali membela Timnas Indonesia.

"Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187260/timnas_indonesia-0Ujz_large.jpg
Hasil Wawancara di Eropa: 2 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia Bakal Dibahas di Rapat Exco PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187221/calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_pernah_raih_medali_perunggu_olimpiade_fifacom-n8pN_large.jpg
John Herdman, Satu-satunya Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Raih Medali Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187187/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-hE7U_large.jpg
PSSI Tunjuk John Herdman, Jesus Casas atau Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650635/panjat-tebing-indonesia-turunkan-skuad-muda-di-sea-games-2025-yenny-wahid-hindari-diboikot-lawan-lzq.webp
Panjat Tebing Indonesia Turunkan Skuad Muda di SEA Games 2025, Yenny Wahid: Hindari Diboikot Lawan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/08/07/atlet_panjat_tebing_indonesia_rahmad_adi_mulyono.jpg
Panjat Tebing Indonesia Targetkan 3 Emas di SEA Games 2025, Nomor Speed Jadi Andalan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement