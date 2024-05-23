5 Negara Peserta Euro 2024 yang Pernah Hadapi Timnas Indonesia, Nomor 1 Ditumbangkan Skuad Garuda!

Berikut 5 negara peserta Euro 2024 yang pernah dihadapi Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 negara peserta Euro 2024 yang pernah menghadapi Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Euro 2024 akan dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Sebanyak 24 negara akan ikut serta di ajang empat tahunan ini. Dari 24 negara tersebut, lima di antaranya pernah menghadapi Timnas Indonesia di laga uji coba. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 5 negara peserta Euro 2024 yang pernah Hadapi Timnas Indonesia:

5. Kroasia





Timnas Indonesia sempat menjalani tur Eropa Timur pada 1956. Salah satu lawan yang dihadapi adalah Kroasia yang saat itu masih di bawah payung Yugoslavia. Hasilnya, Timnas Indonesia dihajar Kroasia dengan skor 2-5!

4. Republik Ceko





Selain menghadapi Kroasia, Timnas Indonesia juga bersua Cekoslovakia (saat ini pecah menjadi Republik Ceko dan Skovakia) di tur Eropa Timur pada 1956. Hasilnya, skuad Garuda tumbang 1-5.

Berselang 18 tahun atau pada 17 Desember 1974, kedua tim kembali bertemu. Sekarang, Timnas Indonesia sanggup menahan Cekoslovakia dengan skor 1-1.