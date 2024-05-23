Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jesus Casas Bikin Heboh Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:23 WIB
Jesus Casas Bikin Heboh Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas (Foto: Instagram/Timnas Irak)
A
A
A

PELATIH Timnas Irak, Jesus Cacas, menjadi sorotan jelang timnya menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Juru taktik asal Spanyol itu mendapat kritik dari banyak pelatih lokal Irak, salah satunya Abdul Hamid.

Dia menyoroti skuad pilihan Jesus Casas yang dinilai selalu mengundang kontroversi. Abdul Hamid mengatakan Casas justu banyak tidak memanggil pemain-pemain potensial dalam timnya.

"Daftar pemain Casas biasanya mengundang kontroversi. Kritik dan saran harus diberikan untuk timnas Irak dan ini adalah hal yang wajar dilakukan fans dan merupakan hak pribadi untuk berpendapat baik lewat media sosial atau media massa," ucap Abdul Hamid kepada Winwin.

"Menurut saya kritik-kritik itu realistis. Saya pribadi sudah bilang soal pemain dengan teknik tinggi di lini tengah yang sudah dibuktikan di liga dan usia matang seperti Hassan Abdul Karim dan Muhammad Qasim yang sedang bagus-bagusnya belakangan ini," ucap Abdul Hamid.

"Tidak memanggil dua pemain itu mungkin membuat mereka frustrasi. Saya takut performa Abdul Karim dan Muhammad Qasim bakal menurun karena kecewa oleh keputusan Jesus Casas. Di sini peran pendampingan psikologis di tim Al Zawraa dan Najaf harus aktif berperan agar pemain tetap termotivasi," terangnya menjelaskan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
