HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pot 3 Absen, Timnas Indonesia Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:06 WIB
Pot 3 Absen, Timnas Indonesia Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Timnas Indonesia siap tempur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia satu-satunya penghuni pot 4 yang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Skuad Garuda selangkah lagi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024), Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan tiga poin alias satu kemenangan saja untuk melaju ke babak selanjutnya.

Shin Tae-yong selangkah lagi antar Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Shin Tae-yong selangkah lagi antar Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Berhubung laga digelar di kandang sendiri, jangankan satu kemenangan, dua kemenangan beruntun pun berpotensi disabet skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia Berpotensi menjadi satu-satunya penghuni pot 4 yang lolos ke babak selanjutnya.

Di luar Timnas Indonesia, penghuni pot 4 lain hampir pasti gagal lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Nepal, Taiwan dan Pakistan gagal meraih satu pun poin dalam empat laga awal babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Selain Timnas Indonesia, sejatinya ada Afghanistan, penghuni pot 4 lain yang masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, tim yang tergabung di Federasi Sepakbola Asia Selatan ini duduk di posisi tiga Grup A dengan empat angka, sama persis dengan India di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, patut diingat, di dua matchday pamungkas, Afghanistan masih akan menjamu Qatar dan tandang ke markas Kuwait. Balik ke Timnas Indonesia.

