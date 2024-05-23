Persib Bandung Didenda Rp50 Juta Jelang Final Championship Series Liga 1 2023-2024 karena Ulah Suporter

BANDUNG – Jelang melawan Madura United di final Championship Series Liga 1 2023-2024, Persib Bandung harus mengeluarkan dana yang besar lantaran terkena denda Rp50 juta. Persib terkena denda karena ulah dari suporter mereka sendiri.

Ya, denda itu dikeluarkan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI akibat perilaku buruk penonton yang terjadi saat menjamu Bali United di babak semifinal leg II di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 18 Mei 2024 kemarin.

Dalam surat keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 223/L1/SK/KD-PSSI/V/2024 yang ditandatangani Ketua Eko Hendro Prasetyo, SH., M.H., disebutkan, Persib harus membayar denda Rp50 juta lantaran terdapat tiga penonton yang masuk ke dalam lapangan permainan usai pertandingan berakhir.

Tindakan pitch invader itu tentu melanggar Pasal 70 Ayat 1, Ayat 4 dan Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023. "Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat," tulis Komite Disiplin PSSI.

Vice President PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Andang Ruhiat memastikan mengecam terkait aksi yang dilakukan penonton tersebut. Pihaknya meminta kejadian serupa tidak terulang saat Persib menghadapi Madura United yang akan digelar, Minggu (26/5/2024).

"Bukan hanya menyayangkan, kita mengecam aksi masuk ke lapangan itu. Ini preseden buruk di tengah perjuangan Persib meraih trofi juara. Jangan ulangi di pertandingan final. Dukung Persib dari atas tribun penonton saja," kata Andang, Kamis (23/5/2024).