Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Didenda Rp50 Juta Jelang Final Championship Series Liga 1 2023-2024 karena Ulah Suporter

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:40 WIB
Persib Bandung Didenda Rp50 Juta Jelang Final Championship Series Liga 1 2023-2024 karena Ulah Suporter
Persib Bandung didenda Rp50 juta jelang laga melawan Madura United. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Jelang melawan Madura United di final Championship Series Liga 1 2023-2024, Persib Bandung harus mengeluarkan dana yang besar lantaran terkena denda Rp50 juta. Persib terkena denda karena ulah dari suporter mereka sendiri.

Ya, denda itu dikeluarkan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI akibat perilaku buruk penonton yang terjadi saat menjamu Bali United di babak semifinal leg II di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 18 Mei 2024 kemarin.

Dalam surat keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 223/L1/SK/KD-PSSI/V/2024 yang ditandatangani Ketua Eko Hendro Prasetyo, SH., M.H., disebutkan, Persib harus membayar denda Rp50 juta lantaran terdapat tiga penonton yang masuk ke dalam lapangan permainan usai pertandingan berakhir.

Tindakan pitch invader itu tentu melanggar Pasal 70 Ayat 1, Ayat 4 dan Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023. "Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat," tulis Komite Disiplin PSSI.

Persib Bandung vs Bali United

Vice President PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Andang Ruhiat memastikan mengecam terkait aksi yang dilakukan penonton tersebut. Pihaknya meminta kejadian serupa tidak terulang saat Persib menghadapi Madura United yang akan digelar, Minggu (26/5/2024).

"Bukan hanya menyayangkan, kita mengecam aksi masuk ke lapangan itu. Ini preseden buruk di tengah perjuangan Persib meraih trofi juara. Jangan ulangi di pertandingan final. Dukung Persib dari atas tribun penonton saja," kata Andang, Kamis (23/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650785/janice-tjen-didukung-japfa-food-kampanye-pentingnya-protein-hewani-untuk-aktivitas-olahraga-til.webp
Janice Tjen Didukung Japfa Food Kampanye Pentingnya Protein Hewani untuk Aktivitas Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/02/wakil_ketua_umum_pp_pbsi_taufik_hidayat.jpg
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement