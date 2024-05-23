5 Pemain dengan Nilai Pasar Termahal di Madura United Musim 2023-2024, Nomor 1 Gelandang Asal Brasil

Berikut lima pemain Madura United dengan nilai pasar termahal 2023-2024 (Foto: Madura United)

DERETAN pemain dengan nilai pasar termahal di Madura United musim 2023-2024 menjadi kunci kesuksesan Laskar Sape Kerrab menembus babak final Championship Series BRI Liga 1 2023-2024.

Madura United sukses melaju ke final setelah menaklukan tim unggulan juara, Borneo FC di babak semifinal. Malik Risaldi dan kolega sukses menang dengan agregat 4-2 setelah dua kali menumbangkan Pesut Etam dengan skor 1-0 dan 3-2.

Kemenangan Madura United atas Borneo FC sedikit mengejutkan mengingat Borneo merupakan juara Regular Series dan kandidat terbesar untuk menjuarai Liga 1 musim 2023-2024.

Secara statistik, Madura United juga kalah dari Borneo FC. Dan dari komposisi suad, total nilai skuad Laskar Sape Kerrab hanya berada di angka Rp59,27 miliar yang mana ini terpaut jauh dari Pesut Etam di angka Rp81,26 miliar.

Lebih jauh, mayoritas pemain Madura United memiliki nilai pasaran di bawah Rp5 miliar. Dari daftar 5 pemain termahal tim tersebut, bahkan hanya tiga nama yan memiliki harga pasar di atas Rp5 miliar.

Berikut adalah 5 pemain dengan nilai pasar termahal di Madura United musim 2023-2024.

Malik Risaldi





Winger andalan Madura United, Malik Risaldi menjadi pemain termahal kelima di tim. Pahlawan yang membawa timnya ke babak final Championhip Series ini memiliki nilai pasar sebesar Rp3,48miliar. Harga itu terbilang murah jika melihat statistiknya yang berhasil mencetak 13 gol dan 4 assist di musim ini.