Persib Bandung vs Madura United: Bojan Hodak Waspadai Ketajaman Malik Risaldi!

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan akan menginstruksikan para pemainnya untuk waspada saat menghadapi Madura United di final Championship Series Liga 1 2023-2024. Secara khusus, ia menyoroti ketajaman Malik Risaldi.

Hodak menilai Madura United memiliki pemain yang berkualitas terutama untuk pemain yang berada di lini tengah. Ia sadar Malik sedang panas dengan catatan 13 gol dalam 34 pertandingan musim ini.

“Tapi bukan hanya mereka (lini tengah) yang berbahaya. Saat ini Malik (Risaldi) belum berhenti mencetak gol dan mereka juga mempunyai striker yang bagus,” kata Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu 22 Mei 2024.

Selain itu, lanjutnya, Madura United juga dihuni para pemain pekerja keras. Hodak memastikan tidak akan mewaspadai satu pemain lawan namun secara kolektif.

“Jika ada satu pemain yang fokus untuk dicegah, maka pemain lainnya akan bebas,” tegas Hodak.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu juga merasa Madura United harus mewaspadai para pemainnya. Apalagi, beberapa di antara awak Persib tengah dalam performa bagus.