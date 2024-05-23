Viking Siapkan Koreografi Spesial untuk Persib Bandung di Final Championship Series Liga 1 2023-2024

BANDUNG - Viking Persib Club (VPC) menyiapkan koreografi spesial saat tim kesayangannya Persib Bandung bertanding melawan Madura United di leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024. Duel itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Salah seorang koordinator, Agi mengatakan, koreo itu akhirnya bisa dilaksanakan. Pasalnya, dana yang terkumpul sudah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Sekarang (dana) sudah terkumpul hasil penjualan bendera di stadion (semifinal leg 2 melawan Bali United). Alhamdulillah sudah terkumpul Rp11 juta,” kata Agi, Rabu 22 Mei 2024.

Tidak hanya itu, sumber dana koreo Viking Persib Club ini bukan hanya pada penjualan bendera saja. Namun, penghimpunan juga berasal dari penjualan merchandise seperti kaos hingga stiker.

“Konsep sudah beres dan sekarang (pembuatan koreo) sudah 35 persen,” tuturnya.