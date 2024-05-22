Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Persib Bandung yang Bisa Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:27 WIB
3 Pemain Persib Bandung yang Bisa Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Persib Bandung bisa jadi opsi Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini merujuk pada performa pemain-pemain tersebut di liga.

Seperti diketahui, jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong melalui PSSI secara resmi telah memanggil 22 pemain ke pemusatan latihan (TC). Nama-nama tersebut masih didominasi nama-nama andalan seperti Asnawi Mangkulam, Ernando Ari, Ivar Jenner, Rafael Struick dan lainnya.

Menariknya, pada pemanggilan pemain kali ini Shin Tae-yong tidak memanggil satupun pemain Persib Bandung, Padahal, tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu tengah tampil luar biasa di Liga 1 musim 2023/2024.

Tim berjuluk Maung Bandung itu sukses menembus partai final Championship Series Liga 1 2023/2024. Beberapa pemainnya pun tampil menonjol dan seharusnya layak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia.

Berikut adalah 3 pemain Persib Bandung yang bisa dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Rezaldi Hehanusa


Rezaldi Hehanusa merupakan bek kiri andalan Timnas Indonesia asuhan Luis Milla. Sayangnya, sejak Asian Games 2018, performanya perlahan menurun yang membuatnya mulai tersisih di timnas maupun Persija.

Namun sejak pindah ke Persib Bandung, penampilan Rezaldi Hehanusa mulai kembali ke performa terbaiknya. Pemain yang kerap disapa Bule ini bahkan sangat impresif saat ditempatkan sebagai bek kiri dengan kecepatan dan kualitas umpannya.

Halaman:
1 2
      
