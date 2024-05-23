Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Luizinho Passos Beber Kesiapan Kiper Persib Bandung Hadapi Madura United di Final Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |06:04 WIB
Luizinho Passos Beber Kesiapan Kiper Persib Bandung Hadapi Madura United di Final Championship Series Liga 1 2023-2024
Kiper Persib Bandung dipersiapkan dengan baik jelang melawan Madura United (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos, membeberkan kesiapan anak asuhnya jelang hadapi Madura United di final Championship Series Liga 1 2023-2024. Leg I akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Passos memastikan persiapan harus dilakukan sebaik mungkin. Sebab, ini peluang Persib untuk bisa menjadi juara di Liga 1 2023-2024.

Sundulan Ciro Alves membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Bali United (Foto: Persib Bandung)

“Dan saya bicara kepada kiper yang terpenting adalah mentalitas. Mereka harus memiliki mental yang kuat dan berpikir positif. Mereka harus memiliki tanggung jawab untuk membantu tim untuk menjadi juara,” ujar Passos di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu 22 Mei 2024.

Pelatih asal Brasil itu mengaku sudah mempersiapkan kipernya jika harus dihadapkan dengan perpanjangan waktu. Bahkan, Kevin Ray Mendoza dan kawan-kawan juga siap dengan skenario adu penalti di leg II nanti.

“Saya mempelajari beberapa situasi saat melawan Bali dan sekarang Madura. Memberi informasi untuk para kiper dan mempersiapkan diri jika harus melakukan adu penalti agar memperbesar peluang dari kiper melakukan penyelamatan,” tutur Passos.

Selain itu, pria berkepala plontos itu mengaku telah memberikan informasi mengenai kelebihan para pemain Madura United yang kemungkinan akan membahayakan gawang Persib di laga nanti. Sorotan utama ada di lini depan lawan.

Halaman:
1 2
      
