Borneo FC Gagal Juara, Pieter Huistra Ingin Tutup Liga 1 2023-2024 dengan Kemenangan

Borneo FC akan menghadapi Bali United dalam perebutan posisi tiga Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, ingin timnya menutup Liga 1 2023-2024 dengan manis usai dipastikan gagal menjadi juara. Ia bertekad membawa Pesut Etam kemenangan atas Bali United dalam laga perebutan tempat ketiga Liga 1 2023-2024.

Borneo FC mengalami penurunan performa yang sangat signifikan setelah memastikan diri menjadi juara musim reguler Liga 1 2023-2024. Mereka tak pernah menang sekali pun dalam tujuh laga terakhir dengan catatan enam kekalahan beruntun.

Dua hasil buruk dengan agregat 2-4 kontra Madura United di semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024 menjadi pukulan telak bagi Stefano Lilipaly dan kolega. Sebab, kekalahan itu membuat mereka gagal menjadi juara seutuhnya di Liga 1 musim ini.

Kendati demikian, kesempatan untuk menutup musim ini dengan hasil positif masih bisa diraih oleh Borneo FC. Mereka akan melakoni laga perebutan tempat ketiga melawan Bali United, yang disingkirkan Persib Bandung di semifinal dengan agregat 1-4.

Oleh karena itu, Huistra ingin melupakan kekecewaan timnya setelah gagal juara dengan membuktikan diri bisa meraih kemenangan kontra Bali United. Ambisinya untuk mengakhiri musimi ini dengan manis sekaligus memutus rentetan hasil buruk yang ada benar-benar besar.

"Ya, dengan mengakhiri musim ini, ini sulit sekarang untuk melaluinya. Bali United juga akan sulit untuk dihadapi,” papar Huistra, melansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (23/5/2024).