Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Gagal Juara, Pieter Huistra Ingin Tutup Liga 1 2023-2024 dengan Kemenangan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |00:08 WIB
Borneo FC Gagal Juara, Pieter Huistra Ingin Tutup Liga 1 2023-2024 dengan Kemenangan
Borneo FC akan menghadapi Bali United dalam perebutan posisi tiga Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, ingin timnya menutup Liga 1 2023-2024 dengan manis usai dipastikan gagal menjadi juara. Ia bertekad membawa Pesut Etam kemenangan atas Bali United dalam laga perebutan tempat ketiga Liga 1 2023-2024.

Borneo FC mengalami penurunan performa yang sangat signifikan setelah memastikan diri menjadi juara musim reguler Liga 1 2023-2024. Mereka tak pernah menang sekali pun dalam tujuh laga terakhir dengan catatan enam kekalahan beruntun.

Borneo FC

Dua hasil buruk dengan agregat 2-4 kontra Madura United di semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024 menjadi pukulan telak bagi Stefano Lilipaly dan kolega. Sebab, kekalahan itu membuat mereka gagal menjadi juara seutuhnya di Liga 1 musim ini.

Kendati demikian, kesempatan untuk menutup musim ini dengan hasil positif masih bisa diraih oleh Borneo FC. Mereka akan melakoni laga perebutan tempat ketiga melawan Bali United, yang disingkirkan Persib Bandung di semifinal dengan agregat 1-4.

Oleh karena itu, Huistra ingin melupakan kekecewaan timnya setelah gagal juara dengan membuktikan diri bisa meraih kemenangan kontra Bali United. Ambisinya untuk mengakhiri musimi ini dengan manis sekaligus memutus rentetan hasil buruk yang ada benar-benar besar.

"Ya, dengan mengakhiri musim ini, ini sulit sekarang untuk melaluinya. Bali United juga akan sulit untuk dihadapi,” papar Huistra, melansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (23/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650621/ffi-perpanjang-kontrak-luis-estrela-sebagai-pelatih-timnas-futsal-putri-indonesia-hingga-2028-mzm.webp
FFI Perpanjang Kontrak Luis Estrela sebagai Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia hingga 2028
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/marco_bezzecchi_marc_marquez.jpg
Marco Bezzecchi Bongkar Rahasia Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement