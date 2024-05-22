5 Pemain Naturalisasi Liga 1 yang Berpotensi Dipilih Shin Tae-yong di Piala AFF 2024, Nomor 1 Bintang Borneo FC

Marc Klok jadi salah satu pemain naturalisasi dari Liga 1 yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

SEDERET pemain naturalisasi yang bermain di Liga 1 berpotensi untuk dipilih Shin Tae-yong untuk bermain di Piala AFF 2024 atau yang sekarang bernama ASEAN Championship 2024. Tentunya pesepakbola naturalisasi Liga 1 itu tak kalah dengan para pemain naturalisasi yang berkarier di luar negeri.

Seperti diketahui, federasi sepakbola Asia Tenggara (AFF) baru saja menggelar drawing fase grup ASEAN Championship (Piala AFF) 2024, pada Selasa (21/5/2024) siang WIB.

Grup A nantinya akan berisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu tim antara Timor Leste ataupun Brunei Darussalam. Sedangkan Timnas Indonesia akan berada di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Melihat lawan yang akan dihadapi skuad garuda di babak fase grup, tentu ini bukan lawan yang begitu sulit. Sebab, dalam beberapa pertemuan terakhir, semua tim di Grup B selalu kalah dari Timnas Indonesia.

Sebut saja Vietnam. Dalam 3 pertemuan terakhir di Piala Asia dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pasukan Golden Star Warrior selalu takluk dari Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Namun perlu diketahui, kemenangan-kemenangan skuad garuda di beberapa pertemuan terakhir tidak lepas dari peran para pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan pada ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 ini, Indonesia kemungkinan tidak akan diperkuat mereka karena ajang ini tidak masuk dalam kalender FIFA.

Meski kita, pecinta sepakbola tanah air tidak perlu khawatir karena Indonesia juga masih memiliki pemain naturalisasi lain yang berkarir di Liga 1. Hal ini tentu akan membuat pemain-pemain lebih mudah untuk di lobi guna memperkuat skuad garuda.

Berikut adalah 5 pemain naturalisasi Liga 1 yang berpotensi dipilih Shin Tae-yong di ASEAN Championship:

5. Marc Klok





Marc Klok merupakan gelandang yang sangat diandalkan Shin Tae-yong sebelumnya. Namun belakangan dirinya mulai tersisih sejak kehadiran pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner, Thom Haye, maupun Justin Hubner yang juga kerap bermain di posisi Klok.

Melihat pemain-pemain tersebut yang tidak bisa dipanggil, mungkin ini saat yang tepat untuk Shin Tae-yong kembali memanggil Marc Klok. Secara kualitas, Klok juga masih prima dan merupakan gelandang lokal terbaik Indonesia saat ini.