LIGA SPANYOL

Betah di Barcelona, Robert Lewandowski Ogah Pindah Klub

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |23:43 WIB
Betah di Barcelona, Robert Lewandowski Ogah Pindah Klub
Pemain Barcelona, Robert Lewandowski. (Foto: Reuters)
BARCELONA - Bomber Barcelona, Robert Lewandowksi tampaknya enggan pergi dari Blaugrana dalam waktu dekat ini. Sebab penyerang asal Polandia itu mengaku nyaman tinggal di Barcelona tak memiliki niatan untuk meninggalkannya.

Pemain berposisi penyerang itu memang terikat kontrak jangka panjang dengan Barcelona, yakni sampai 2026. Dalam kontraknya pun ada opsi perpanjangan satu tahun.

Robert mengatakan bertahan bersama Barcelona adalah keputusan yang tepat buatnya. Dia masih ingin terus berkarier di sana dalam musim-musim akan datang.

"Jika saya bertahan? Ya, tentu saja, sangat jelas bagi saya," kata Lewandowski dilansir dari laman Tuttomercato, Kamis (23/5/2024).

Robert Lewandowski

Pemain berusia 35 tahun itu mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya dalam musim-musim akan datang untuk timnya. Oleh dikarenakan, dia ingin membawa Barcelona meraih berbagai gelar.

"Saya ingin memenangkan banyak hal bersama Barcelona dan saya yakin musim depan kami bisa bermain lebih kuat dan juga memenangkan gelar," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
