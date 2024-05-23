Respons Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna Usai Dikaitkan dengan Manchester United dan Chelsea

IPSWICH – Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memberikan respons terkait rumor yang menyebut namanya masuk dalam radar incaran Chelsea, Manchester United, dan Brighton & Hove Albion. Ia mengaku tak terlalu peduli dengan rumor itu karena spekulasi akan selalu muncul.

Ipswich sedang terseok-seok di League One (Divisi ketiga Liga Inggris) ketika McKenna datang menukangi mereka pada Desember 2021. Namun, kini The Tractor Boys berhasil mendapatkan promosi berturut-turut dan sudah dipastikan bakal tampil di Liga Inggris musim depan.

Berkat kesuksesan itu dan juga permainan Ipswich, McKenna menjadi salah satu pelatih yang diincar klub-klub raksasa Liga Inggris. Ia dikaitkan bakal menjadi juru taktik selanjutnya di Chelsea, Brighton, dan Man United.

Sepeti diketahui, Chelsea dan Brighton telah dipastikan kehilangan Mauricio Pochettino dan Roberto De Zerbi pada musim panas ini. Sedangkan Setan Merah masih belum memutuskan soal masa depan Erik ten Hag dan kemungkinan besar hal itu bakal diketahui setelah final Piala FA 2023-2024 akhir pekan ini.

McKenna buka suara soal rumor yang beredar itu. Pelatih berusia 38 tahun itu menilai spekulasi seperti selalu muncul jika seorang juru taktik menjalani musim yang apik dengan timnya. Kini, ia memilih bertahan karena menantikan tampil musim depan di Liga Inggris.

“Lihat, klub menjalani musim yang positif dan memiliki masa depan yang positif. Kami telah mencapai begitu banyak hal, ini merupakan dua tahun yang luar biasa,” kata McKenna dilansir dari Metro, Kamis (23/5/2024).

“Ketika Anda meraih kesuksesan seperti itu, selalu muncul spekulasi dan hal-hal seperti itu, kita telah melihatnya setiap musim panas. Tetapi saya tahu betapa semua orang menantikan musim ini, klub berada dalam jalur yang fantastis dan semua orang sangat menantikan musim depan,” tambah pria asal Inggris itu.