Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Tegaskan Atalanta Tak Gentar dengan Bayer Leverkusen

DUBLIN – Gian Piero Gasperini menegaskan Atalanta tidak gentar dengan Bayer Leverkusen. Pelatih asli Italia itu mengatakan La Dea -julukan Atalanta- dalam kondisi terbaik menjelang pertandingan itu.

Atalanta akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen di final Liga Eropa 2023-2024. Pertandingan pamungkas itu akan berlangsung di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia pada Kamis (23/5/2024) pukul 02.00 WIB.

Ini merupakan peluang emas bagi La Dea untuk memenangkan gelar perdana di kompetisi Eropa. Sebab, ini merupakan kali pertama Atalanta berhasil menembus partai di final kompetisi Eropa.

Gasperini pun tidak akan menyianyiakan kesempatan emas ini. Pelatih berusia 66 tahun itu mengatakan Atalanta dalam kondisi terbaiknya menjelang pertandingan itu. Meski kehilangan satu pemain kunci, Gasperini yakin Atalanta mampu bersaing.

“Kami yakin bahwa kami telah mempersiapkan segala sesuatu yang harus kami persiapkan, jadi kami hanya bersemangat untuk bermain dan kami harus menemukan tingkat ketenangan yang tepat untuk menghabiskan 24 jam ke depan dengan mengetahui bahwa kami telah melakukan semua yang kami miliki,” kata Gasperini dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (22/5/2024).

“Saya pikir kami berada dalam kondisi terbaik secara psikologis dan fisik. Saya sangat sedih dengan absennya (Marten) De Roon, pertama karena dia pantas bermain di pertandingan ini, dan kemudian karena dia adalah kuncinya, pemain untuk kami. Tapi saya pikir kami berada dalam kondisi yang sangat baik,” sambungnya.