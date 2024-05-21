Gareth Southgate Ungkap Alasan Sederhana Marcus Rashford Tak Dibawa Timnas Inggris ke Euro 2024

LONDON - Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, memberikan penjelasan mengenai tak adanya Marcus Rashford di daftar sementara untuk Euro 2024. Menurutnya, ada pemain lain yang menjalani musim lebih baik.

Southgate telah mengumumkan 33 pemain untuk proyeksi Timnas Inggris di UEFA Euro 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu tak memasukan Jordan Sancho yang membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions 2023-2024, serta Rashford, dan Jordan Henderson.

Pria berpaspor Inggris itu mengatakan Rashford tak dipilih karena ada pemain yang bermain di posisi sama menjalani musim lebih baik. Hal tersebut menjadi alasan utama nan sederhana untuk tidak memasukkan penyerang Manchester United tersebut.

"Dengan Marcus, saya hanya merasa pemain lain di posisi penyerang memiliki musim yang lebih baik, sesederhana itu," kata Southgate, dikutip dari Metro, Selasa (21/5/2024).

Eks pelatih Middlesbrough itu mengatakan, terlalu banyak pemain di salah satu posisi akan menjadi bumerang untuk tim. Ia menjelaskan dalam beberapa pekan ke depan akan ada banyak hal yang harus dipikirkan sebelum menentukan 26 pemain yang tampil di Piala Eropa 2024.

"Jika Anda memiliki terlalu banyak pilihan, hal itu juga bisa menjadi rumit. Ada banyak hal yang harus dipikirkan dalam beberapa pekan ke depan," pungkasnya.