Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ogah Ciut, Wakil Presiden VFF Klaim Timnas Vietnam Punya Keuntungan Hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |21:12 WIB
Ogah Ciut, Wakil Presiden VFF Klaim Timnas Vietnam Punya Keuntungan Hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan bertemu di Piala AFF 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HANOI – Wakil Presiden Federasi Sepakbola Vietnam (VFF), Tran Anh Tu, mengomentari hasil drawing atau undian Piala AFF 2024. Segrup dengan Timnas Indonesia, Tran Anh Tu malah mengklaim Timnas Vietnam memiliki keuntungan untuk saat menghadapi skuad Garuda di Piala AFF 2024.

Penyebabnya, The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di kandang sendiri. Hal itu dinilainya menjadi keuntungan untuk bisa mencapai target lolos ke babak semifinal.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Ya, drawing fase grup Piala AFF 2024 telah berlangsung pada Selasa (21/5/2024). Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Tran Anh Tu mengaku tak peduli Vietnam dengan Timnas Indonesia berada satu grup di Piala AFF 2024. Kendati demikian, ia menilai mencapai babak semifinal adalah tujuan The Golden Stars dalam ajang dua tahunan tersebut.

“Secara psikologis banyak yang memang ingin tim Vietnam berbeda dengan grup Indonesia. Tapi, bagi saya kedua grup sebenarnya sama. Entah kita satu grup Indonesia atau tidak, yang terpenting tetap mencapai tujuan," kata Tran Anh Tu, dikutip dari Soha, Selasa (21/5/2024).

Tran Anh Tu pun mengklaim Vietnam memiliki keuntungan dengan bermain di kandang sendiri menghadapi Timnas Indonesia. Bahkan, ia optimis negaranya bisa melaju hingga babak final.

"Vietnam akan bermain di kandang sendiri melawan Indonesia yang merupakan suatu keuntungan. Kami bertujuan untuk melaju sejauh mungkin, namun kami harus melangkah selangkah demi selangkah, pertama mencapai semifinal, kemudian berjuang untuk bersaing di babak final," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650179/jawa-barat-juara-umum-kejurnas-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-selamat-para-pemenang-pqy.webp
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/ketua_umum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo_tengah.jpg
Jawa Barat Kuasai Kejurnas Biliar 2025, Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Target Besar PB POBSI untuk Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement