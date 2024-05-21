Ogah Ciut, Wakil Presiden VFF Klaim Timnas Vietnam Punya Keuntungan Hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan bertemu di Piala AFF 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

HANOI – Wakil Presiden Federasi Sepakbola Vietnam (VFF), Tran Anh Tu, mengomentari hasil drawing atau undian Piala AFF 2024. Segrup dengan Timnas Indonesia, Tran Anh Tu malah mengklaim Timnas Vietnam memiliki keuntungan untuk saat menghadapi skuad Garuda di Piala AFF 2024.

Penyebabnya, The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di kandang sendiri. Hal itu dinilainya menjadi keuntungan untuk bisa mencapai target lolos ke babak semifinal.

Ya, drawing fase grup Piala AFF 2024 telah berlangsung pada Selasa (21/5/2024). Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Tran Anh Tu mengaku tak peduli Vietnam dengan Timnas Indonesia berada satu grup di Piala AFF 2024. Kendati demikian, ia menilai mencapai babak semifinal adalah tujuan The Golden Stars dalam ajang dua tahunan tersebut.

“Secara psikologis banyak yang memang ingin tim Vietnam berbeda dengan grup Indonesia. Tapi, bagi saya kedua grup sebenarnya sama. Entah kita satu grup Indonesia atau tidak, yang terpenting tetap mencapai tujuan," kata Tran Anh Tu, dikutip dari Soha, Selasa (21/5/2024).

Tran Anh Tu pun mengklaim Vietnam memiliki keuntungan dengan bermain di kandang sendiri menghadapi Timnas Indonesia. Bahkan, ia optimis negaranya bisa melaju hingga babak final.

"Vietnam akan bermain di kandang sendiri melawan Indonesia yang merupakan suatu keuntungan. Kami bertujuan untuk melaju sejauh mungkin, namun kami harus melangkah selangkah demi selangkah, pertama mencapai semifinal, kemudian berjuang untuk bersaing di babak final," jelasnya.