Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Maarten Paes Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:41 WIB
Penyebab Maarten Paes Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Maarten Paes berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 karena jadwal MLS 2024 yang lengang. (Foto: REUTERS)
A
A
A

JIKA saja masalah di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sudah kelar, Maarten Paes hampir pasti bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kok bisa? Bukannya sulit bagi Shin Tae-yong memanggil para pemain abroad, mengingat Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA?

Sekadar diketahui, Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing Piala AFF 2024 yang baru saja berlangsung, Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos.

Maarten Paes berpotensi main di Piala AFF 2024. (Foto: REUTERS)

(Maarten Paes berpotensi main di Piala AFF 2024. (Foto: REUTERS)

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke Myanmar lebih dulu pada 24 November 2024. Selanjutnya, skuad Garuda menjamu Laos (27 November 2024), tandang ke Vietnam (30 November 2024) dan terakhir kedatangan Filipina (7 Desember 2024).

Jika finis dua besar, skuad Garuda akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sayangnya, berhubung Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sulit bagi Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarier di luar negeri.

Karena statusnya bukan turnamen agenda FIFA Inilah, klub-klub tak wajib melepas sang pemain ke Timnas Indonesia. Namun, ada satu Kabar baik dari Maarten Paes.

Kiper 25 tahun ini berpotensi Tampil di Piala AFF 2024. Jika tidak dari awal, eks kiper FC Utrecht itu akan mentas dari babak semifinal Piala AFF 2024 (jika Timnas Indonesia lolos). Kok bisa Maarten Paes main di Piala AFF 2024? Begini perhitungannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649875/hasil-liga-inggris-manchester-city-tekuk-leeds-foden-cetak-brace-tua.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester City Tekuk Leeds, Foden Cetak BraceÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/patrick_kluivert_2.jpg
Pemain Curacao Prediksi Patrick Kluivert Bakal Dipecat Cepat jika Jadi Pelatih Ajax Amsterdam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement