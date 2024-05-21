Penyebab Maarten Paes Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

JIKA saja masalah di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sudah kelar, Maarten Paes hampir pasti bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kok bisa? Bukannya sulit bagi Shin Tae-yong memanggil para pemain abroad, mengingat Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA?

Sekadar diketahui, Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing Piala AFF 2024 yang baru saja berlangsung, Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos.

(Maarten Paes berpotensi main di Piala AFF 2024. (Foto: REUTERS)

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke Myanmar lebih dulu pada 24 November 2024. Selanjutnya, skuad Garuda menjamu Laos (27 November 2024), tandang ke Vietnam (30 November 2024) dan terakhir kedatangan Filipina (7 Desember 2024).

Jika finis dua besar, skuad Garuda akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sayangnya, berhubung Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sulit bagi Shin Tae-yong memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarier di luar negeri.

Karena statusnya bukan turnamen agenda FIFA Inilah, klub-klub tak wajib melepas sang pemain ke Timnas Indonesia. Namun, ada satu Kabar baik dari Maarten Paes.

Kiper 25 tahun ini berpotensi Tampil di Piala AFF 2024. Jika tidak dari awal, eks kiper FC Utrecht itu akan mentas dari babak semifinal Piala AFF 2024 (jika Timnas Indonesia lolos). Kok bisa Maarten Paes main di Piala AFF 2024? Begini perhitungannya.