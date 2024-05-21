Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bahagia Timnas Vietnam Diuntungkan Regulasi saat Hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Waktunya Balas Dendam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:48 WIB
Media Vietnam Bahagia Timnas Vietnam Diuntungkan Regulasi saat Hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Waktunya Balas Dendam!
Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, bahagia Timnas Vietnam diuntungkan regulasi saat menghadapi Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Regulasi yang dimaksud di sini adalah, Vietnam akan bertindak sebagai tuan rumah saat bersua Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024.

Dalam drawing Piala AFF 2024 yang baru saja dilakukan di Hanoi, Vietnam, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Timnas Indonesia masuk ke Grup B dengan statusnya sebagai penghuni pot 2, diikuti Vietnam (pot 1), Filipina (pot 3), Myanmar (pot 4) dan Laos (pot 5).

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam tersaji di Stadion My Dinh. (Foto: PSSI)

(Duel Timnas Indonesia vs Vietnam tersaji di Stadion My Dinh. (Foto: PSSI)

Menurut aturan, seluruh tim akan melakoni empat pertandingan di fase grup, dengan rincian dua kandang dan dua tandang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Laos dan Filipina.

Hal itu berarti, skuad Garuda bakal tandang ke markas Vietnam dan Myanmar. Sesuai regulasi yang bergulir sejak 2018, penghuni pot 2 memang harus tandang ke penghuni pot 1 di fase grup.

Karena itu, Soha.vn, bahagia Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di fase grup. Sebab, dengan begitu, Vietnam berpeluang meraih kemenangan.

“Timnas Vietnam diuntungkan regulasi yang Dibuat panitia Piala AFF 2024. Alhasil, Vietnam berpeluang besar membalaskan dendam atas Timnas Indonesia,” tulis Soha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649945/liverpool-gaet-eks-pelatih-kanada-persiapan-lepas-giovanni-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-cvc.webp
Liverpool Gaet Eks Pelatih Kanada, Persiapan Lepas Giovanni Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/turnamen_padel_the_juara_3_menjadi_langkah_penting.jpg
The Juara 3 Hadirkan 10 Kategori Turnamen, Penting bagi Masa Depan Padel Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement