Media Vietnam Bahagia Timnas Vietnam Diuntungkan Regulasi saat Hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Waktunya Balas Dendam!

Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, bahagia Timnas Vietnam diuntungkan regulasi saat menghadapi Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Regulasi yang dimaksud di sini adalah, Vietnam akan bertindak sebagai tuan rumah saat bersua Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024.

Dalam drawing Piala AFF 2024 yang baru saja dilakukan di Hanoi, Vietnam, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Timnas Indonesia masuk ke Grup B dengan statusnya sebagai penghuni pot 2, diikuti Vietnam (pot 1), Filipina (pot 3), Myanmar (pot 4) dan Laos (pot 5).

(Duel Timnas Indonesia vs Vietnam tersaji di Stadion My Dinh. (Foto: PSSI)

Menurut aturan, seluruh tim akan melakoni empat pertandingan di fase grup, dengan rincian dua kandang dan dua tandang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Laos dan Filipina.

Hal itu berarti, skuad Garuda bakal tandang ke markas Vietnam dan Myanmar. Sesuai regulasi yang bergulir sejak 2018, penghuni pot 2 memang harus tandang ke penghuni pot 1 di fase grup.

Karena itu, Soha.vn, bahagia Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di fase grup. Sebab, dengan begitu, Vietnam berpeluang meraih kemenangan.

“Timnas Vietnam diuntungkan regulasi yang Dibuat panitia Piala AFF 2024. Alhasil, Vietnam berpeluang besar membalaskan dendam atas Timnas Indonesia,” tulis Soha.