HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ekspresi Panik Pelatih Timnas Vietnam saat Tahu Satu Grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |15:25 WIB
Ekspresi Panik Pelatih Timnas Vietnam saat Tahu Satu Grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Kim Sang-sik (kiri) panik saat tahu Vietnam ditempatkan dengan Timnas Indonesia di Grup B Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@theasenball)
A
A
A

EKSPRESI panik pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, saat tahu satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Selasa (21/5/2024) siang WIB, dilakukan drawing Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Hanoi, Vietnam.

Hasilnya, Grup A Piala AFF 2024 berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan pemenang babak Kualifikasi yang mempertemukan Brunei Darussalam dengan Timor Leste. Sementara itu, Grup B diisi Vietnam, Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar dan Laos.

Kim Sang-sik (paling kanan) panik saat tahu Vietnam satu grup dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Kim Sang-sik (paling kanan) panik saat tahu Vietnam satu grup dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Ketika Vietnam ditempatkan di Grup B Bersama Timnas Indonesia, terlihat tak ada senyum sama sekali di wajah Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan itu seperti tegang timnya harus satu grup dengan Timnas Indonesia.

Sekadar diketahui, Kim Sang-sik baru ditunjuk sebagai pelatih Timnas Vietnam pada Jumat, 3 Mei 2024. Ia menggantikan posisi Philippe Troussier yang dipecat setelah kalah tiga kali beruntun dari Timnas Indonesia.

Berhubung baru ditunjuk, Kim Sang-sik belum pernah membesut Timnas Vietnam. Rencananya, laga perdananya memimpin skuad Vietnam saat menjamu Filipina di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024.

Sayangnya, nasib Vietnam untuk lolos ke babak ketiga Kualiifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak lagi ditentukan mereka sendiri. Lolos atau tidaknya mereka juga bergantung kepada hasil yang didapat Timnas Indonesia di Grup F.

Halaman:
1 2
      
