HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tergabung di Grup B, Ini Format Piala AFF 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |15:08 WIB
Timnas Indonesia Tergabung di Grup B, Ini Format Piala AFF 2024
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dipastikan tergabung di Grup B pada Piala AFF 2024. Lantas, bagaimana format Piala AFF 2024?

Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) telah menggelar pengundian fase grup Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup Championship 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama dengan pesaing terkuatnya, yakni Vietnam.

Timnas Indonesia

Drawing atau pengundian tersebut digelar di Hanoi, Vietnam, Selasa (21/5/2024) pukul 14.00 WIB. Sebanyak 10 negara yang ambil bagian dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grup akan berisi lima negara.

Pengundian dilakukan oleh para petinggi AFF hingga perwakilan sponsor. Terdapat lima pot yang masing-masing terdiri dari dua tim. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam pot 2 bersama Malaysia.

Saat undian dilangsungkan, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama dengan rival terkuatnya, yakni Vietnam. Kemudian. ada tiga tim lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata, yaitu Filipina, Myanmar, dan Laos.

Persaingan cukup panas juga tersaji di Grup A. Grup tersebut dihuni oleh sang juara bertahan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei/Timor Leste. Untuk Brunei dan Timor Leste, mereka harus memainkan babak kualifikasi terlebih dahulu.

Kembali ke Grup B yang dihuni Timnas Indonesia. Meski terbilang grup yang tidak mudah, tentu diharapkan Shin Tae-yong bisa memoles skuad terbaiknya sehingga melaju ke babak berikutnya.

Rencananya, turnamen ini akan digelar 23 November sampai 21 Desember 2024. Lalu, bagaimana format kejuaraan ini?

