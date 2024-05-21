Thiago Motta Diisukan Bakal Latih Juventus, Presiden Bologna: Dia Takkan Kami Lepaskan

BOLOGNA – Presiden Bologna, Joey Saputo menegaskan takkan membiarkan pelatih timnya, Thiago Motta pergi begitu saja di musim panas 2024 mendatang. Karena itu, ia akan melakukan segala cara agar Motta mau memperpanjang kontrak dan bertahan di Bologna musim depan.

Motta menjadi komoditi hangat di bursa transfer musim panas, mengingat kontraknya bersama Bologna akan habis pada 30 Juni 2024. Juru taktik berusia 41 tahun itu dikaitkan dengan Juventus sebagai pengganti Massimiliano Allegri. Dan tak ayal jika tim berjuluk Si Nyonya Tua itu tertarik.

Sebab, Motta sukses menyulap Bologna. Bayangkan saja, dia berhasil membawa Rossoblu -julukan Bologna- mentas di Liga Champions musim depan dan saat ini sedang duduk di posisi tiga. Yang terbaru, mereka bermain imbang 3-3 melawan Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Saputo sejatinya paham kalau Bologna terancam ditinggal Motta yang kontraknya akan habis Juni mendatang. Namun, dia memastikan Bologna bakal melakukan pembicaraan mengenai kontrak dan berjuang habis-habisan agar pelatih anyarnya itu tetap bertahan di Renato Dall’Ara.

“Kami akan menemuinya minggu ini dan melakukan segalanya untuk melanjutkan perjalanan ini,” kata Saputo, dipetik dari Football Italia, Selasa (21/5/2024).

Kesuksesan Motta memoles Rossoblu sehingga berhasil berjalan jauh sampai mentas di Liga Champions di musim depan membuat Saputo seakan tidak percaya. Dia sadar tantangan selanjutnya akan lebih berat. Oleh karenanya, Bologna ingin Motta tetap bertahan.