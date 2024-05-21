Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Girang Atalanta Amankan Tiket Liga Champions, Gian Piero Gasperini Tatap Final Liga Europa 2023-2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |04:53 WIB
Girang Atalanta Amankan Tiket Liga Champions, Gian Piero Gasperini Tatap Final Liga Europa 2023-2024
Atalanta memastikan diri lolos ke Liga Champions 2024-2025 (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
A
A
A

LECCE - Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, girang anak asuhnya sukses mengamankan tiket ke Liga Champions 2024-2025 via jalur Liga Italia. Kini, fokusnya langsung teralih ke final Liga Europa 2023-2024 pada tengah pekan.

Atalanta membungkam tuan rumah Lecce 2-0 pada giornata 37 Liga Italia 2023-2024, Sabtu 18 Mei dini hari WIB. Charles de Ketelaere (48’) dan Gianluca Scamacca (53’) memastikan La Dea pulang dengan tiga angka dari Stadion Comunale via del Mare, Lecce.

Skuad Atalanta merayakan kemenangan 3-0 atas Olympique Marseille (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

Hasil itu membawa Atalanta mengumpulkan 66 poin dari 36 laga yang telah dilakoni. Mereka nangkring di posisi lima klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan selisih tiga poin dari AS Roma di tangga keenam.

Serie A mendapat jatah lima klub di Liga Champions 2024-2025. Dengan satu laga tersisa yang dimiliki Roma, Atalanta sudah tidak mungkin lagi tergeser ke posisi enam.

Gli Orobici akan kembali berlaga di Liga Champions setelah absen selama tiga musim. Wajar bila Gasperini begitu girang dengan keberhasilan Gianluca Scamacca dan kawan-kawan meraih tiga angka penting.

“Lolos ke Liga Champions adalah target maksimal bagi Atalanta, kami tidak bisa bersaing untuk scudetto. Saya sangat senang dengan ini dan kami mendedikasikannya untuk orang-orang di Bergamo,” papar Gasperini, dikutip dari Football Italia, Selasa (21/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649549/laga-persija-vs-psim-pecahkan-rekor-penonton-terbanyak-super-league-20252026-csm.jpg
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak Super League 2025-2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/fajar_alfian.jpg
Resmi Menikah! Momen Haru Fajar Alfian dan Firly Assyifa di Bandung Bikin Publik Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement