Juara Liga Inggris Sudah, Manchester City Alihkan Fokus ke Piala FA Pekan Depan

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, bertekad untuk meraih gelar Piala FA 2023-2024 pekan depan. Selain itu, ia mengatakan tidak ada tim yang mampu mengawinkan titel juara Liga Inggris dan Piala FA secara beruntun.

Man City berhasil meraih gelar Liga Inggris 2023-2024. Kepastian tersebut didapatkan usai mengalahkan West Ham United di laga ke-38 yang berlangsung di Etihad Stadium, Minggu 19 Mei 2024 malam WIB.

Kemenangan atas The Hummers membuat Man City mengakhiri musim Liga Inggris musim ini di posisi pertama dengan 91 poin. Erling Haaland dkk unggul dua angka dari Arsenal yang menempati posisi kedua.

Gelar Liga Inggris 2023-2024 menjadi keempat kalinya Man City meraih juara secara beruntun. Dengan enam titelnya bersama The Citizens, Guardiola menjadi pelatih keempat dalam sejarah Liga Inggris yang mampu meraih gelar terbanyak bersama Sir Alex Ferguson (13), George Ramsay (6), dan Bob Paisley (6).

Guardiola menyatakan kegembiraan meraih gelar Liga Inggris sudah selesai. Selanjutnya, ia mengaku ingin memenangkan Piala FA.

"Sekarang, saya merasa hal itu sudah selesai. Apa selanjutnya? Saya tidak tahu, saat ini. Ya, saya tahu ini adalah Piala FA," kata Guardiola dikutip dari Sky Sports, Selasa (21/5/2024).