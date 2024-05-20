Pesan Perpisahan Menyentuh Thiago Silva untuk Fans Chelsea: Berkat Kalian, Saya Merasa seperti Pahlawan Super!

LONDON – Bek Chelsea, Thiago Silva, menyampaikan pesan perpisahan menyentuh untuk fans Chelsea. Dia mengaku merasa seperti pahlawan super berkat dukungan fans Chelsea selama ini.

Thiago Silva mengucapkan kalimat perpisahan untuk timnya dan juga para penggemarnya dengan emosional setelah Chelsea mengalahkan Bournemouth 2-1. Laga terakhir Liga Inggris 2023-2024 itu digelar di Stamford Bridge pada Minggu 19 Mei 2024 malam WIB.

Setelah empat tahun berseragam Chelsea, Silva akhirnya menjalani pertandingan terakhirnya dengan klub raksasa London itu semalam. Dalam kurun waktu tersebut, dia mencatatkan 155 penampilan dengan sumbangan sembilan gol dan empat assist di semua kompetisi.

Bersama The Blues -julukan Chelsea, bek berusia 39 tahun itu meraih salah satu gelar terbaik dalam kariernya, yakni Liga Champions, pada musim 2020-2021. Selain itu, dia juga membantu Pasukan London Biru mengoleksi trofi Piala Dunia Antar Klub 2022 dan Piala Super Eropa 2021.

Begitu banyak kenangan manis diukirnya dengan Chelsea, termasuk saat membantu timnya bangkit dari keterpurukan musim ini. Pada akhirmya, Chelsea bisa finis di urutan keenam. Oleh karena itu, Silva sangat emosional begitu menyampaikan pesan perpisahan kepada para suporter di Stamford Bridge usai laga kontra Bournemouth.

“Saya bukan pahlawan super, tetapi pada saat para penggemar meneriakkan nama saya, saya merasa seperti pahlawan super,” kata Silva, dilansir dari laman resmi klub, Senin (20/5/2024).

“Tidak peduli apakah saya lelah atau merasa sedikit sedih dalam permainan, segera setelah saya mendengar nyanyiannya, saya merasa bersemangat kembali,” lanjutnya.

“Sensasi itu, emosi itu, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu luar biasa dan membuat saya merasa bisa menyelamatkan tim, seperti tidak ada hal buruk yang akan terjadi dalam permainan,” jelas Silva.

“Dalam hal ini, Chelsea spesial. Itu sebabnya meski saya berada di sini selama empat tahun, rasanya seperti seumur hidup. Lumayan untuk seseorang yang hanya datang semusim!” sambungnya.